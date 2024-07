Meyxanaçı Ağamirzə Məmmədov biznesindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı "Zarafat bir yana" verilişində bununla bağlı sualı cavablandırıb. O bildirib ki, göyərti satmaq biznesi ilə məşğuldur:

"Meyxana deməzdən əvvəl, elə deyə-deyə də mənim bu biznesim olub. İndi də nəslimiz bu bizneslə məşğuluq. İllərdir göy-göyərti əkib satırıq. Onda olan hüzur, onda olan ruzi, bərəkət heç nədə yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.