Fidan Fərzəliyeva “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin (AZAL) prezidentinin müşaviri təyin olunub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu məlumatı AZAL-dan təsdiq ediblər.

Qeyd edək ki, buna qədər o, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin İnsan resursları departamentinin müdiri vəzifəsində işləyib.

