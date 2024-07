Gəncədə moped sürücüsü hərəkətdə olarkən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1995-ci il təvəllüdlü Məmmədli Səyad Rauf oğlu idarə etdiyi mopedlə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək yıxılıb.

Yaralı xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

