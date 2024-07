Nazirlər Kabineti “Tikinti obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulması və ya əlavə enerji (güc) alması Qaydası”nda dəyişiklik edib.

Metbuat.az bildirir ki, dəyişikliyə əsasən, trassanın (yolun) razılaşdırılması ilə bağlı rəyinin alınması tələb olunan orqanların (qurumların) siyahısı genişləndirilib.

Siyahıya Daxili İşlər Nazirliyi əlavə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.