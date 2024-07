"Qarabağ" Avstriyanın Tirol bölgəsində Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinə hazırlığı davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırlıqda baş məşqçisi Qurban Qurbanovun da komanda ilə birgə məşq etməsi diqqət çəkib. Qurban Qurbanov da fiziki formasını saxlamaq üçün məşqlər edir. Qurban Qurbanovun idman hərəkətləri etməsi diqqətdən qaçmayıb.

