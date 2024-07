Azərbaycan dövlət başçısı Pakistan Prezidentini COP29-a dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev İslamabadda Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Asif Əli Zərdari ilə geniş tərkibdə görüşdə deyib.

Prezident Asif Əli Zərdari isə Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.