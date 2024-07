Kilian Mbappenin ailəsi klub almaq niyyətindədir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Fransa mediası məlumat yayıb. Ulduz futbolçunun ailəsinin Fransanın "Kaen" klubunu almaq istədiyi deyilir:

"Mbappe klubu almaq mərhələsindədir. Onun ailəsi kapitallarını ABŞ şirkəti kimi artırmaq istəyirlər".

Qeyd edək ki, sözü gedən klub Fransanın aşağı liqasında çıxış edir.

