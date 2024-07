Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət millisi bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində doğma meydanda növbəti matçına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun rəhbərlik etdiyi kollektiv B Liqasının I qrupunun V turunda, "Liv Bona Dea Arena"da Macarıstan yığması ilə üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb - 5:0.

Azərbaycan millisinin 4 oyundan sonra 4 xalı var.

Qeyd edək ki, millimiz növbəti oyununu iyulun 16-da səfərdə İsveçrəyə qarşı keçirəcək.

