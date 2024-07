Bədii gimnastika üzrə “Ocaq Sport” klubunun üzvləri İtaliyada keçirilən Roma Kuboku beynəlxalq turnirində 6 qızıl medal qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mira Özel top və halqa, Fatimə Tarverdiyeva və Məryəm Baloğlanova isə top və gürzlər ilə hərəkətlərdə toplam 6 qızıl medala sahib çıxıblar.

Qeyd edək ki, yarış iyulun 14-dək davam edəcək.

