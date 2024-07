Nigeriyada məktəb binası dərs zamanı uçub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, hadisə nəticəsində 21 şagird ölüb, 69 nəfər xəsarət alıb.

Hadisə yerində xilasetmə qrupları və hərbçilər işləyir.

