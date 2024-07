Hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma 38 % artıb

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycandan hava nəqliyyatı ilə 1 milyon 490 min 112 nəfər sərnişin daşınıb.

Metbuat.az Dövlət Turizm Agentliyinin hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 38,1 % çoxdur.

Hesabat dövründə ən çox sərnişin 412 min 014 nəfər olmaqla Rusiyaya səfər edib. Bu da 1 il əvvələ nisbətən 28,7 % çoxdur.

Siyahıda Rusiyanı Türkiyə (377 min 083 nəfər sərnişin, +23,6 %) və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (198 min 774 sərnişin, +48,9 %) izləyib.

Təkcə iyunda isə Azərbaycandan 297 min 361 sərnişin daşınıb. Bu, ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 36,6 % çoxdur. O cümlədən, ötən ay Rusiyaya səfər edənlərin sayı 32,9 % artaraq 77 min 901 nəfər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.