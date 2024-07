Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski İrlandiyaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə RTE telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, onu hava limanında İrlandiyanın Baş naziri Saymon Harris qarşılayıb.

İkitərəfli görüş zamanı V.Zelenski və S.Harris Ukraynadakı müharibəni müzakirə edəcəklər.

