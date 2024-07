HƏMAS atəşkəslə bağlı danışıqların dayandırıldığını elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə HƏMAS-ın yüksək rütbəli rəsmisi bildirib.

O, HƏMAS-ın İsrailin mövqeyinə görə Qəzza zolağında atəşkəs danışıqlarını dayandırmaq qərarını açıqlayıb.

Xatırladaq ki, 2023-cü ilin oktyabrın 7-də HƏMAS qruplaşması İsrailin nəzarətində olan ərazilərə hücum edib. Buna cavab olaraq İsrail ordusu Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb.



