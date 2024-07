Prezident Trampa qarşı hücum xəbərindən şoka düşdüm və bunu qəti şəkildə pisləyirəm.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Jozep Borrell X səhifəsində yazıb.

"Biz bir daha siyasi nümayəndələrə qarşı qəbuledilməz zorakılıqların şahidi oluruq", - Borrell bildirib.

