İyulun 13-dən deputatlığa namizədlərin qeydiyyatı üçün sənədlərin qəbuluna başlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədr müavini Rövzət Qasımov bildirib.

Rövşən Qasımov deyib ki, indiyə qədər 401 nəfərin deputatlığa namizədliyi irəli sürülüb, onlardan 168 nəfəri 13 partiya tərəfindən irəli sürülüb.

