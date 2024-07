Ölkədə ətin qiyməti bahalaşıb - QİYMƏTLƏR

Ətin qiymətində artım müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, cari ilin iyun ayında əvvəlki aya nisbətən ətin qiyməti bahalaşıb. Hazırda mal əti 17-18, qoyun əti isə 20 manatdan baha satılır.

Alıcılar da ətin qiymətinin artdığını deyirlər.

Satıcılar isə qiymət artımının səbəbini keçən qurban bayramı və fəsillə əlaqələndirirlər.

Ekspertlər hesab edirlər ki, ətin qiymətinin artmasının əsas səbəblərindən biri də mal-qara üçün nəzərdə tutulan yem və dərman məhsullarının bahalaşmasıdır. Amma yay fəslindən sonra qiymətlərdə ucuzlaşma ola bilər.

Ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.