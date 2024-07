"Bank of Baku"da yeni təyinat olub.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Bədəlova Elnarə Hicran qızı Bank of Baku-nun İT sahəsi, Planlaşdırma və Koordinasiya departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin olunub.

O, daha əvvəl "Amrahbank" və "Kapital Bank"da müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

