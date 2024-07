Bakıda tələbə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Universitetləri" səhifəsində məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakı Mühəndislik Universitetinin (BMU) 2022-ci il bakalavr, Azərbaycan Texniki Universitetinin (ATU) 2024-cü il magistr məzunu Telman Nizamov yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı həlak olub.

Qeyd edək ki, o, iyulun 20-də hərbi xidmətə gedəcəkdi.

