İnternet tarifləri 40 faiz artırılır - Ekspertdən sərt tənqid

Provayderlər, o cümlədən dövlət provayderləri internet tariflərini 40 faiz qaldırmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz deyib.

O, həmçinin sual qoyub: "Görəsən, "yüksək sürətlər və yüksək qiymətlər” prinsipi doğrumu yanaşmadır? Baxıram ki, yenə manipulyasiyalar, yenə provayderlərin bu məntiqsiz addımlarının doğru olmasını öncədən əsaslandıranların haray-həşiri bürüyüb aləmi? Görünən odur ki, dövlər və özəl provayderlər sanki bir yarışa girməklə, bir separat sövdələşmə etməklə internetin sürətini və qiymətini gələn aydan birdən-birə 40% qaldırmaq istəyirlər.

Hazırda minimal qiymət 18 manat müəyəyn olunub və bu ödənişlə vətəndaş 40 Mbit/s sürət əldə edə bilir. İndi təklif olunan isə minimal 100 Mb/s üçün 25 manat olacaq. Provayderlər, o cümlədən dövlət provaydreləri də bir anda varlanmaq xətti götürüblər. Baxırlar ki, hamı ölkədə qiymətləri qaldırır, düşünüblər ki, onlar niyə etməməlidirlər. Bütün bunlar isə düşünürəm ki, doğru bir yanaşma deyil, yəni “yüksək sürətlər və yüksək qiymətlər” prinsipi heç bir halda doğru deyil. Xüsusən də regionlar üçün".

O.Gündüzün sözlərinə görə, hamı üçün minimal sürəti 100 Mbit/s etməklə hansısa beynəlxalq reytinqlərdə yüksək yerlər qazanmağı vətəndaşlarımızın maraqlarından üstün tutmaq yolverilməzdir. Ekspert bildirib ki, rəsmi rəqəmlərə görə, Azərbaycanda əhalinin yarısı kəndlərdə yaşayır: "Belə olan halda hamı üçün minimal sürəti 100 Mbit/s etmək, görəsən, kimin ağlına gəlib, hansı təfəkkürün məhsuludur?

İndi mən sual edirəm hökumətə, kənddə yaşayan, sahibkarlıqla məşğul olmayan, VÖEN-ni olmayan, min cür əziyyətlə çörəkpulu - gündəlik ruzisini qazanan, yalnız övladı ilə internet üzərindən əlaqə saxlayan, yalnız hansıa bir onlayn xidmətlərdən yaralanan, hansısa bir təhsil və ya digər dövlət xidməti alan vətəndaşımızın 100 Mbit/s sürətə ehtiyacı varmı? Bu vətəndaşlarımz hara sərf edəcək bu sürəti? Nə üçün biz zorla ona zəruri olmayan sürəti verib min əziyyətlə qazandığına şərik olmalıyıq?"

Mütəxəssis qeyd edib ki, qiymət siyasəti elə qurulmalıdır ki, hamı üçün ehtiyacına uyğun olaraq əlçatan olsun: "Dövlət provayderlərinin bu tip addımları isə ümumiyyətlə ağlasığmazdır. Provayder ona görə hələlik “dövlət provayderi"dir ki, məhz hər bir vətəndaşın tələbatına və gələcək inkişafına zəruri olan internetə əlçatanlığı olsun. Bir yandan rəqəmsal transformasiya deyirik, rəqəmsal xidmətlər yaradırıq, rəqəmsal savadlılığı artırırıq, digər tərəfdən də bunun üçün əsas ola biləcək vasitənin əlçatanlığını məhdudlaşdırırıq.

Son 3 ildə RİNN bütün ölkə boyu ildırım sürətli bir internetləşmə siyasəti apara bilib. On illər ərzində reallaşa bilməyən reallaşıb. Ölkədə nəhəng bir internet şəbəkəsi, həm də dövlətə məxsus olan bir şəbəkə formalaşıb. Bütün ölkə boyu keyfiyyətli internətə əlçatanlıq 92 faizə çatıb. Bu, çox böyük bir uğurdur. Amma buna kölgə sala biləcək addımlara yol vermək doğru olmaz. İndi dövlətə məxsus olan bu internet şəbəkəsinin sahibi elə siyasət qurmalıdır ki, istifadə və qiymətlər hamı üçün əlçatan olsun. Ümid edirəm RİNN, İKTA baş verənlərin fərqindəir".

