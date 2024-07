Aktyor Taleh Yüzbəyova ağır itki üz verib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyorun anası Xuraman xanım vəfat edib. Bu barədə Talehin bloger xanımı Xatirə Yüzbəyova sosial media hesabında yazıb.

Onun sözlərinə görə, Talehin anası bir neçə gün əvvəl dünyasını dəyib. O, Naxçıvanda dəfn olunub.

