İyulun 16-da Kür çayının Zərdab şəhərindən keçən hissəsində batdığı ehtimal olunan Zərdab rayon sakini 2006-cı il təvəllüdlü Səid Səbuhi oğlu Seyidməmmədlinin meyiti tapılıb.

Metbuat.az-ın Oxu.az-a istinadən məlumatına əsasən, mərhumun cansız bədəni Kür çayının evlərinə yaxın keçən hissəsində aşkarlanıb.

