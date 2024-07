Nicat ata olacağını belə öyrənibmiş - FOTO

Aktyor Nicat Rəhimovun xanımı Ülviyyə sosial media hesabında ona ünvanlanan sualları cavablayıb.

Metbuat.az-ın Axşam.az-a istinadən məlumatına görə, o, Nicatın övladları olacağı ilə bağlı xəbərə reaksiyasını bölüşüb. Ülviyyə bildirib ki, bunu aktyora telefonda deyib:

"Telefonla zəng edərək. Reaksiyası: "Ciddisən?" deyə, oldu".

O, övladlarının üzünü göstərməmələrinin səbəbini də açıqlayıb:

"Nə yalan deyim, körpə uşaqların şəkilləri paylaşılanda, əsas da böyük kütləsi olan səhifələrdə nədənsə çəkinirəm. İnşallah, böyük qız olsun, özü razı olsun, paylaşaram".

Qeyd edək ki, cütlüyün Mehriban adlı bir qızı var.

