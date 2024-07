Futbol tarixinin ən yaxşı qapıçıları - Gözlənilməz siyahı

"FourFourTwo" futbol tarixinin ən yaxşı qapıçıların adlarını sıralayıb.

Metbuat.az nəşrə istinadən xəbər verir ki, siyahının ilk pilləsində Moskva "Dinamo"sunun və SSRİ yığmasının əfsanəsi Lev Yaşin qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, Yaşin “Qızıl top” qazanmağı bacaran yeganə qapıçıdır. O, 1963-cü ildə bu mükafata layiq görülüb.

Siyahını təqdim edirik:

1. Lev Yaşin (SSRİ)

2. Manuel Noyer (Almaniya)

3. Qordon Benks (İngiltərə)

4. İker Kasilyas (İspaniya)

5. Rikardo Zamora (İspaniya)

6. Zepp Mayer (Almaniya)

7. Canluici Buffon (İtaliya)

8. Petr Çex (Çexiya)

9. Peter Şmeyxel (Danimarka)

10. Dino Zoff (İtaliya)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.