Bakıda velosiped yolları 50 km-ə çatdırılacaq

Bakı şəhərində 8.5 km velosiped yolları yaradılıb və bu yolların mərhələlərlə 50 km-ə çatdırılması nəzərdə tutulur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mobillik sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı keçirilən brifinq zamanı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayev bildirib.

Onun sözlərinə görə, işıqforlarda 22 ədəd velosiped bölməsi yaradılıb.

Anar Rzayev onu da əlavə edib ki, xüsusi qurğular vasitəsilə velosiped üçün 26 ədəd duracaq yaradılıb.

