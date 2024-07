Bu ilin birinci yarısında Azərbaycan 58,6 milyon dollar dəyərində ət idxal edib. Bu göstərici illik müqayisədə 18,1 milyon dollar çoxdur.

Metbuat.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsindən əldə etdiyi məlumata görə, hesabat dövründə ölkəyə 26,4 min ton ət idxal edilib.

Bu dövrdə ət idxalı Azərbaycanın ümumi idxalının 0,66%-ni təşkil edib.

