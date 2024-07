II ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni (400 bal) Xırdalan şəhər 2 saylı orta məktəbin məzunu Novruzova Şəbnəm Ramin qızı maksimum nəticə göstərib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib.

Qəbul imtahanında 400 bal toplayan Ş.Novruzoda imtahanın birinci mərhələsində 300 bal qazanıb və hər iki mərhələnin cəminə görə maksimal olan 700 bal toplayıb.

