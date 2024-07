İdman gimnastikası üzrə qadınlardan ibarət Yaponiya yığmasının kapitanı Seko Miyata olimpiya yığmasından çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun milli komandanın davranış qaydalarını pozmasıdır. Məlumata görə, gimnast Monakoda təlim-məşq toplanışı zamanı siqaret çəkərkən yaxalanıb. Buna görə də millinin rəhbərləri onu heyətdən uzaqlaşdırıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.