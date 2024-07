Bu şəxslər C vitamini qəbulunu artırmalıdır

Otaqo Universitetinin alimləri müəyyən edib ki, C vitamininin çatışmazlığı çəki artımına səbəb olur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər artıq çəki problemi olan insanların mütləq C vitamini qəbulunu artırmalı olduğunu düşünürlər. 20 mindən çox insanın məlumatları istifadə edilərək aparılan araşdırma göstərib ki, çəki artımından əziyyət çəkənlərdə C vitamini əksikliyi var.

Alimlər bildirir ki, çəkisi 70 kq olan bir insan hər 10 kq artıq çəki üçün əlavə olaraq 17-22 mq C vitamini qəbul etməlidir.

