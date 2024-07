İsrail istənilən vasitə ilə özünü müdafiə edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Benyamin Netanyahu “YouTube” platformasında yerləşdirilən müraciətində deyib.

“Biz özümüzü hər vasitə ilə və bütün cəbhələrdə müdafiə edəcəyik. İsrail ərazisinə hücum edən hər kəs təcavüzünə görə çox yüksək bədəl ödəyəcək. Təhlükəsiz Yaxın Şərq görmək istəyən hər kəs İsrailin İrana və onun tərəfdaşlarına qarşı mübarizəsini dəstəkləməlidir”, - Baş nazir vurğulayıb.

