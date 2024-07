Həftənin ən şanslı bürcləri onlardır

Astroloji araşdırmalara görə, bu həftə bəzi bürclərin həyatında bir çox dəyişikliklər baş verəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa bürcləri bu həftə maliyyə məsələlərində uğur qazanacaq. Ailədə yaranan problemlər də öz həllini tapacaq. Dost ətraflarının genişlənəcəyi gözlənilir.

Əkizlər də bu həftəni uğurla başa vuracaq. Sevgi münasibətləri qaydasına düşəcək. Hətta yaxın vaxtlarda evlilik təklifi də ala bilərlər.

Oxatan bürcləri üçün də həftənin uğurlu olması gözlənilir. Karyeralarında istədikləri zirvəyə çatacaqlar. Maliyyə vəziyyətləri də qaydasına düşəcək.

