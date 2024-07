Yüz il yaşamağa kömək edən 5 qida açıqlandı

Sağlam və uzun ömür hər kəsin arzusudur. Sağlam ömür sürmək isə öz əlimizdədir. Sağlam qidalanmaqla, həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqla uzun və sağlam bir ömür sürmək mümkündür.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən bildirir ki, güclü və dözümlü bədən, o cümlədən uzunömürlü olmaq üçün üçün bəzi qidaların gücündən istifadə edə bilərsiniz. “Journal of the American Medical Association” jurnalında dərc olunan bir araşdırmada mütəxəssislər ömrü uzadan qidaların siyahısını paylaşıblar. Tədqiqatçıların fikrincə, bu qidaları müntəzəm olaraq qəbul etmək 100-200 il yaşamağa kömək edə bilər.

Həmin qidaların adlarını təqdim edirik:

Sarımsaq

Əsas və təbii antibiotikdir. Bədənin sağlamlığını qoruyur və immunitet sistemini gücləndirir. Xərçəngə səbəb olan maddələrin parçalanmasını dəstəkləyir. Həmçinin tərkibində immuniteti gücləndirən birləşmələr var. Sarımsağın içərisindəki kükürd bədəndəki kanserogenləri parçalayır. Araşdırmalar göstərir ki, sarımsağı müntəzəm olaraq yeyən insanların mədə xərçəngi xəstəliyi ehtimalı yeməyənlərə nisbətən 50 faiz azdır.

Yaşıl çay

Yaşıl çay sağlamlığını qorumaq və arıqlamaq istəyənlər üçün əlverişlidir. Yaşıl çay ürək-damar sağlamlığını yaxşılaşdırmağa kömək edir. Yapon mətbəxində yaşıl çay çox vacibdir, qan təzyiqini tənzimləyir, immunitet sistemini gücləndirməyə kömək edir. Sağlamlıq probleminiz yoxdursa, gündə 1 stəkan yaşıl çay içmək məsləhətdir. Yaşıl çay həm də metabolizmanın dostudur və bağırsağı tənzimləyir. "Journal of the American Medical Association" jurnalında nəşr olunan araşdırma nəticələri də bu iddiaları təsdiqləyir. 40 mindən çox iştirakçının iştirak etdiyi bir araşdırmada gündə 3-4 stəkan yaşıl çay içənlərin ölüm riskinin 16 faiz azaldığı aşkar edilib.

Zeytun yağı

Möhtəşəm antioksidant mənbəyidir. Araşdırmalar göstərir ki, zeytun yağı antioksidant xüsusiyyətlərə malik olan fenollara malikdir. Zeytun yağı bu xüsusiyyəti ilə ürək-damar xəstəliklərinə qarşı müqavimət qazanmağa kömək edir. Zeytun yağı həmçinin həzm sistemini tənzimləyir və qəbizlikdən qoruyur . Sağlam şəkildə kilo vermək üçün zeytun yağı yeyə və yeməklərdə istifadə edə bilərsiniz.

Zoğal

Zoğal antioksidant, antibakterial və immuniteti gücləndirən ekstraktlarla doludur. Xüsusilə qırmızı meyvələrdəki fitokimyəvi maddələr xərçəngə səbəb olan molekullarla mübarizə aparır. “Cornell” universitetinin apardığı bir araşdırmada tədqiqatçılar infraqırmızı ekstraktları insanda döş xərçəngi hüceyrələri üzərində sınaqdan keçirdilər və dörd saat ərzində xərçəng hüceyrələrinin çoxunun məhv olduğunu gördülər.

Yağlı balıqlar

Yaponlar dünyanın ən uzunömürlü xalqı kimi tanınırlar. Buna görə də onların qida tərzi hamı tərəfindən maraqlanır. Bir çox tədqiqatçılar bunu balıq tərkibində yüksək olan pəhrizlərlə əlaqələndirirlər. Qırmızı ət əvəzinə balıq yeyəndə, yalnız qırmızı ətlə əlaqəli bir çox sağlamlıq problemləri, məsələn, ürək xəstəliyi riskini azaltmırsınız, həm də yağlı balıqlar, məsələn, somon və alabalıq kimi balıqların sağlamlıq üçün bir çox fərqli faydalarını görürsünüz. Yağlı balıqlar immunitet sistemini gücləndirən A və D vitaminlərinin ən yaxşı mənbəyidir.

