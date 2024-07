Xalq artisti Tünzalə Ağayeva imicində dəyişiklik etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pop ulduz saçlarını qısaldıb və rəngini dəyişdirib. O, yeni halını şəxsi “İnstagram” hesabında paylaşıb.

Ağayevanın yenı görünüşü maraqla qarşılanıb.

