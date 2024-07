Bu bürcləri il sonunda çətin dövr gözləyir

Astroloqlara görə, bəzi bürclər il sonunda çətinliklərlə üzləşə bilərlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Balıqlar - ola bilər ki, biznes sahəsində ölanlarınız istədiyiniz kimi getməsin. İl sonunda hər şeydən uzaqlaşaraq bir az istirahət etmək faydalı olacaq. Əks halda, maddi itkilər yaşana bilər.

Oğlaq - bu bürc altında doğulan insanlar ilin ikinci yarısında çox çalışmalı olacaqlar. Çünki onları həm iş, həm sevgi həyatında kritik dövr gözləyir. Planlı və ağıllı addımlar sizi bu dövrdən rahatlıqla çıxaracaq.

Şir - sağlamlıqla bağlı problemlər yaşana bilər. İl sonunda istirahət etmək lazımdır. Ətrafınızdakı insanlarla ünsiyyətinizdə problem yaşanacaq. Qayğıkeş və səmimi olmağa çalışın.

