Tərkibində spirtli içki olan şokoladları yemək zərərlidir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, içinə konyak və ya likör əlavə edilmiş şokoladların qəbul edilməsi orqanizmdə şəkəri qaldırır, qaraciyərə mənfi təsir edir.



Eyni zamanda, bu cür tərkibli şokolad və kokteyllərin uşaqlara verilməsi də təhlükəlidir. Ümumiyyətlə, spirtli içki və şirniyyatın birgə qəbulu zərərli hesab edilir. Sürücülər, hamilə qadınlar və yaşlılar bu qidalardan uzaq durmalıdır.

