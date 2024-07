İyulun 24-də Meksika Liqasının və MLS-in ən yaxşı oyunçuları arasında keçiriləcək “All-Star” matçında Lionel Messi çıxış etməyəcək.

Metbuat.az ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb argentinalı ulduzun Amerika Kubokunun finalında, Kolumbiya ilə qarşılaşmada aldığı zədədir.

Matçda həmçinin Luis Suarez də forma geyinə bilməyəcək.

