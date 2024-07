Qarajda iki uşaq anasıyla görüşdü, hər ikisi öldü - TƏFƏRRÜAT

Qubada iki nəfər faciəli şəkildə ölüb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən bildirir ki, gecə saatlarında 1987-ci il təvəllüdlü Mehyəddin Məmmədov və 1992-ci il təvəllüdlü Aysel Əzizova qarajda olan minik avtomobilində görüşüblər.

Avtomobilin kondisionerin işlək vəziyyətdə olması qarajda dəm qazının yığılmasına və faciəyə səbəb olub. Hər iki şəxsin meyiti səhər saatlarında aşkarlanıb.

M.Məmmədov subay, A.Əzizova isə əvvəllər evli olub, iki övladı var.

Faktla əlaqədar olaraq Quba Rayon Prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.