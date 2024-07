Türkiyənin İstanbul şəhərində naməlum şəxs bıçaqla ətrafdakı insanlara hücum edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində iki nəfər ölüb, yeddisi yaralanıb.

Hadisədə şübhəli bilinən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb.

