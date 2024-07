İsmayıllıda 1986-cı il təvəllüdlü Ağayev Ağabala Əlibala oğlu rayonun Çayqovuşan kəndi ərazisində şəlalədən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə A. Ağayevin fotoları yayılıb və İvanovka kənd orta məktəbində idman müəllimi işlədiyi bildirilib.

Faciəvi şəkildə ölən müəllimin fotolarını təqdim edirik:

