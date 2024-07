Azərbaycanda nağdsız ödənişlərdə problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda pos-terminallarla ödəniş etmək mümkün deyil. İctimai iaşə obyektlərində kartla ödəniş mümkün olmadığından, ödəniş nağd şəkildə tələb olunur.

Problemin nədən qaynaqlandığı sual olaraq qalır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.