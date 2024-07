Almaniyanın "Bavariya" klubu yeni baş məşqçi Vinsent Kompaninin rəhbərliyi altında keçirdiyi ilk yoxlama matçında 14 qol vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Münhen təmsilçisi həvəskar komanda “Rottax-Egern”lə qarşılaşıb. Matç "Bavariya"nın 14:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Komanda bu qollardan 7-ni ilk hissədə rəqib qapısından keçirib.

