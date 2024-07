“İnter Mayami” klubu yeni mövsüm üçün formalarını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, forma təqdimatında nostaji görkəmdən istifadə edilib. Məlumata görə, yeni formalar 1980-ci illərdəki formalara bənzədilib. Təqdimatda Lionel Messidən istifadə edilib. Nostaji təqdimata uyğun olaraq, Messinin də imici dəyişdirilib.

