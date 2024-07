Yayın sonuna qədər Niderland və Danimarka Kiyevə 14 ədəd “Leopard 2A4” tankı verəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bu barədə Niderland Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Tankların artıq tədarükə hazır olduğu qeyd edilib.

