Kürdəmir rayonunun icra və probasiya şöbəsinin rəisi ölüb.

Metbuat.az Report-a istinadən bildirir ki, icra və probasiya şöbəsinin rəisi, 1977-ci il təvəllüdlü Arif Yəhyazadə öz xidməti otağında qəfildən ölüb.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

