Kürdəmir rayonunun icra və probasiya şöbəsinin rəisi Arif Yəhyazadə xidməti otağında vəfat edib.

Metbuat.az-ın Modern.az-a istinadən məlumatına görə, sosial mediada vəfat edən məmurun fotosu yayılıb.

O, 47 yaşında ürəktutmasından dünyasını dəyişib. Arif Yəhyazadə Göyçayda dəfn olunub.

