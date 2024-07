ABŞ-nin keçmiş prezidenti Barak Obama və xanımı Mişel prezident seçkilərində Kamala Harrisə dəstəyini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mişel Obama sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib:

"Barak Obama və mən pozitivliyi, yumor hissi və ölkə daxilində insanlara ümid gətirmək bacarığına görə Demokrat namizəd kimi onu dəstəkləməkdən çox xoşbəxtik. Biz sənə dəstək olacağıq, Kamala".

