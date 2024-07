Quba rayonunun Küpçalqışlaq kəndinə giriş-çıxış məhdudlaşıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Qudyalçaya gələn güclü sel çayın kənarları ilə bərabər Küpçalqışlaq kəndinin əsas yolunu da uçurub.

Eyni zamanda çayın kənarında olan yüksək gərginlikli elektrik xəttləri də aşıb.

Hazırda kəndə giriş-çıxışı təmin etmək üçün alternativ yol axtarılır.

