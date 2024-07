Qaz sayğacları ilə bağlı ödənişlər bəlli oldu - QİYMƏTLƏR

Qaz sayğaclarının yoxlanılmasına görə xidmət haqqı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ödənişləri Azərbaycan Metrologiya İnstitutu açıqlayıb. Sayğacın növündən asılı olaraq ödənişləri təqdim edirik:



- diafraqma tipli G2.5, G4, G6 mexaniki qaz sayğaclarının müayinəsi - 7.29 manat;



- G10, G16, G25 mexaniki qaz sayğaclarının müayinəsi - 39.10 manat;



- diafraqma tipli G4, G6 (İtron) smart-kart sayğaclarının müayinəsi - 7.21 manat;



- G10 (Gulf), G10 (İtron) smart-kart sayğaclarının müayinəsi - 35.26 manat.



Yalnız "Azəriqaz"ın sayğacda nöqsan olduğuna şübhəsi olarsa, müayinə pulsuz aparılır.

