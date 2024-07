2024-cü il Olimpiadasında yaponiyalı Yuji Nişida voleybolda xal qazandıqdan sonra Kriştiano Ronaldonun sevincini təkrarlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o sevincini “Suiii” hərəkəti ilə qeyd edib.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldonun “Suiii” sevincini bir sıra imdançılar təkrarlayıb. Bu, Ronaldoya hörmətdir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.