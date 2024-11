“Qarabağ” onu Bakıya gətirir - FOTO

Bakıda keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) çərçivəsində “Qarabağ”ın təşəbbüsü ilə təşkil olunacaq futbol klublarının iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə birgə alyansının yaradılması ilə bağlı tədbirdə iştirak edəcək daha bir qonağın adı bəlli olub.

Ağdam təmsilçisindən verilən məlumata görə, “Sky sports”un tanınmış idman şərhçisi David Qarrido Azərbaycan təmsilçisinin dəvəti ilə ölkəmizə gəlir.

“Sky sports”dakı şərhləri ilə milyonların sevimlisi olan aparıcı alyansın yaradılması ilə bağlı tədbirdə iştirak edəcək. İngilis və ispan dillərində şərhçilik bacarığı olan böyük britaniyalı bu sahədə 20 ildən artıq təcrübəyə malikdir. O, COP29 Sədrliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının (Framework Convention on Climate Change, UN FCCC) dəstəyi, “Qarabağ” və Avropa Klublar Assosiasiyasının (ECA) birgə təşkilatçılığı ilə təsis olunacaq alyansın yaradılması tədbirində aparıcı olacaq.

Qeyd edək ki, “Qarabağ”, “Liverpul”, “Tottenhem” (hər ikisi İngiltərə), “Atletiko Madrid”, “Real Betis” (hər ikisi İspaniya), “Fənərbağça”, “Qalatasaray” (hər ikisi Türkiyə), “Udineze” (İtaliya), “Portu” (Portuqaliya), “Flamenqo” (Braziliya) və “Malmö”nün (İsveç) yer alacağı alyansın yaradılması ilə bağlı tədbir noyabrın 16-da Mavi Zonanın "Nəsimi" zalında keçiriləcək.

