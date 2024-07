Tanınmış jurnalist Yusif Kərimliyə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistin atası Sahib Kərimov vəfat edib. Bu barədə o, sosial mediada məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Yusif Kərimli hazırda "Xəzər TV"də redaktor kimi çalışır.

